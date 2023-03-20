В Одессе задержан агент ФСБ, который шпионил за Силами обороны

В ходе спецоперации в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, которым оказался бывший правоохранитель, завербованный ФСБ. Он собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ и пограничников в Одесской и Николаевской областях.

Особое внимание злоумышленник уделял сбору информации о созданном добровольческом батальоне ВСУ под названием "Черноморская сечь". Он даже записался на собеседование к руководству добробата, сообщают в СБУ.

Шпион фотографировал места дислокации военных и планировал завербовать командира. Правоохранители задержали его во время выполнения им разведывательного задания.

СБУ установила, что задержанный добровольно связался с россиянами и предложил свою помощь в войне против Украины. В качестве вознаграждения за шпионаж он написал заявление на имя министра МВД РФ, с просьбой назначить его на руководящий пост в "управлении экономической безопасности и противодействии коррупции в Одесской области", в случае захвата региона.

Кроме того, установлено, что после ракетных ударов по областному центру, российский агент выходил на местность для фиксации последствий и корректировки повторных воздушных атак. Во время обыска у фигуранта обнаружен мобильный телефон с подтверждением коммуникации с агрессором.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, СБУ собрала обоснованные доказательства вины еще 4 боевиков, воевавших против Украины в составе подразделений Южного военного округа ВС РФ.