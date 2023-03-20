ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Украинцы поддерживают наказание предателей, – эксперт о росте доверия к СБУ

СБУ
СБУ ежедневно задерживает агентов РФ, диверсантов и наводчиков. Фото: пресс-служба СБУ

Доверие к Службе безопасности Украины возросло более чем в два раза за год войны, в частности, из-за постоянных эффективных спецопераций и системного наказания предателей.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт анализирует последний социологический опрос Центра Разумкова. "Среди военных и силовых структур больше всего доверяют ВСУ и СБУ.   Уровень доверия к СБУ – 74%. И это на фоне того, что до войны уровень поддержки Службы был всего 29%.   Такой скачок в уровне доверия к СБУ свидетельствует, что украинцы хотят наказания для предателей и поддерживают тех, кто это наказание эффективно совершает", - пишет Загородний.

По мнению политолога, служба значительно усилилась после прихода Василия Малюка на должность руководителя. СБУ провела ряд громких спецопераций – ежедневная задержка агентов РФ, диверсантов и наводчиков; ряд удачных "хлопковых операций" на оккупированной Россией территории (подрыв Крымского моста и атака дронов на корабле в Севастопольской бухте, ликвидации предателей на оккупированных территориях; разгром московского церковного подчинения), ликвидация коллаборантов на временно оккупированных территориях", – подчеркивает Загородний.

  Эксперт проводит параллели между работой СБУ и израильского Моссада.

" Именно в Израиле после удачных операций, уровень доверия общества к спецслужбе находится на стабильно-высоком уровне, а граждане видят в ней защитников ", - акцентирует политолог.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский отметил, что Василий Малюк во время руководства СБУ доказал, что "Служба безопасности может быть такой, какой ее хочет видеть народ Украины".

Автор:
Светлана Манько