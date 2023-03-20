Украинцы поддерживают наказание предателей, – эксперт о росте доверия к СБУ

Доверие к Службе безопасности Украины возросло более чем в два раза за год войны, в частности, из-за постоянных эффективных спецопераций и системного наказания предателей.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний.

Эксперт анализирует последний социологический опрос Центра Разумкова. "Среди военных и силовых структур больше всего доверяют ВСУ и СБУ. Уровень доверия к СБУ – 74%. И это на фоне того, что до войны уровень поддержки Службы был всего 29%. Такой скачок в уровне доверия к СБУ свидетельствует, что украинцы хотят наказания для предателей и поддерживают тех, кто это наказание эффективно совершает", - пишет Загородний.

По мнению политолога, служба значительно усилилась после прихода Василия Малюка на должность руководителя. СБУ провела ряд громких спецопераций – ежедневная задержка агентов РФ, диверсантов и наводчиков; ряд удачных "хлопковых операций" на оккупированной Россией территории (подрыв Крымского моста и атака дронов на корабле в Севастопольской бухте, ликвидации предателей на оккупированных территориях; разгром московского церковного подчинения), ликвидация коллаборантов на временно оккупированных территориях", – подчеркивает Загородний.

Эксперт проводит параллели между работой СБУ и израильского Моссада.

" Именно в Израиле после удачных операций, уровень доверия общества к спецслужбе находится на стабильно-высоком уровне, а граждане видят в ней защитников ", - акцентирует политолог.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский отметил, что Василий Малюк во время руководства СБУ доказал, что "Служба безопасности может быть такой, какой ее хочет видеть народ Украины".