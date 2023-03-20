Українці підтримують покарання зрадників, - експерт про зростання довіри до СБУ

Довіра до Служби безпеки України зросла більш, ніж в два рази за рік війни, зокрема, через постійні ефективні спецоперації та системне покарання зрадників.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт аналізує останнє соціологічне опитування Центру Разумкова. "Серед військових та силових структур найбільше довіряють ЗСУ та СБУ. Рівень довіри до СБУ – 74%. І це на фоні того, що до війни рівень підтримки Служби був всього 29%. Такий стрибок у рівні довіри до СБУ свідчить, що українці хочуть покарання для зрадників і підтримують тих, хто це покарання ефективно здійснює", - пише Загородній.

На думку політолога, Служба значно посилилась після приходу Василя Малюка на посаду керівника. "СБУ провела ряд гучних спецоперацій – щоденна затримка агентів РФ, диверсантів та навідників; ряд вдалих "бавовняних операцій" на окупованій Росією території (підрив Кримського мосту і атака дронів на кораблі у Севастопольській бухті, ліквідації зрадників на окупованих територіях; розгром московського церковного підпілля), ліквідація колаборантів на тимчасово окупованих територіях", - підкреслює Загородній.

Експерт проводить паралелі між роботою СБУ та ізраїльського Моссаду.

"Саме в Ізраїлі після вдалих операцій, рівень довіри суспільства до спецслужби знаходиться на стабільно-високому рівні, а громадяни бачать у ній захисників", - акцентує політолог.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський зазначив, що Василь Малюк під час керівництва СБУ довів, що "Служба безпеки може бути такою, якою її хоче бачити народ України".