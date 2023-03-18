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Преступность
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До 12 лет за решеткой проведут боевики, атаковавшие украинские города на восточном направлении

До 12 лет за решеткой проведут боевики, атаковавшие украинские города на восточном направлении
Фото: пресс-служба СБУ.

Служба безопасности собрала обоснованные доказательства вины еще 4 боевиков, воевавших против Украины в составе подразделений Южного военного округа ВС РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Украинские защитники взяли их в плен во время боевых действий на Бахмутском и Угледарском направлениях.

По материалам СБУ суд назначил одному из фигурантов – 10 лет заключения, другим трем – 12 лет.

Среди осужденных – командир мотострелкового взвода 2-го армейского корпуса РФ. С 2014 года он принимал участие в боевых действиях против сил АТО, а после начала широкомасштабного вторжения давал приказы обстрелить украинские города на востоке из самоходных артиллерийских установок "Пион".

Еще один боевик после 24 февраля прошлого года штурмовал населённые пункты в Донецкой и Луганской областях.

Также осужден захватчик, который в составе 5-й отдельной мотострелковой бригады "Оплот" принимал участие в попытках захвата поселка Великая Новоселка.

Кроме этого, осужден боевик, с 2014 года находившийся в составе созданного агрессором "разведывательного управления республиканской гвардии ДНР". В рядах террористов он охранял российские тюрьмы, где незаконно удерживали участников сопротивления, а после полномасштабного вторжения атаковал украинские города на восточном фронте.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111 (государственная измена);
  • ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
  • ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного российского агента, осуществлявшего скрытое визуальное наблюдение и фотофиксацию местоположений и перемещения подразделений Сил обороны на восточном фронте. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы.

Автор:
Нина Комащенко