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Сдавал позиции сил обороны в районе Северодонецка за автомобиль: агент РФ проведет 13 лет за решеткой
Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще одного российского агента, осуществлявшего скрытое визуальное наблюдение и фотофиксацию местоположений и перемещения подразделений Сил обороны на восточном фронте.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По информации СБУ, врага интересовали точные координаты позиций украинских войск в районе Северодонецка. В дальнейшем оккупанты использовали эту информацию для прицельных ракетных ударов по военным объектам ВСУ.
За такое "сотрудничество" захватчики обещали своему агенту автомобиль, который они угнали у местного жителя.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Впрочем, получить машину злоумышленнику так и не удалось. Сотрудники СБУ и военные задержали вражеского приспешника в результате спецоперации в марте 2022 года.
Как свидетельствуют данные следствия, злоумышленником является житель Северодонецка. В начале полномасштабного вторжения он был завербован представителем разведки российских оккупационных войск, который воевал в составе 2-го армейского корпуса южного военного округа ВС РФ.
На основании собранных улик суд признал фигуранта виновным по ч. 1. ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил ему 13 лет лишения свободы.
Напомним, Служба безопасности разоблачила новых участников агентурной сети ФСБ, действовавшей в разных регионах Украины. Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации сил обороны, а также информировали агрессора о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры после вражеских ударов.