В рядах СБУ разоблачили еще одну поклонницу "русского мира"

Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачило на антиукраинской деятельности еще одно должностное лицо регионального подразделения Службы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что женщина оправдывала полномасштабное вторжение и военные преступления российских окупантов.

Также сотрудница пыталась представить вооруженную агрессию РФ против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "инсценировками" массовые убийства и пытки людей в Буче.

Кроме того, она негативно реагировала на освобождение украинских территорий, в том числе острова Змеиный.

"На основании собранных доказательств фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее СБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачило на антиукраинской деятельности должностное лицо одного из региональных органов Службы. Чиновница оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины и отрицала военные преступления российских оккупантов.

Как сообщалось, к 14,5 годам заключения с конфискацией имущества приговорен бывший сотрудник СБУ, который проводил разведывательно-подрывную деятельность в пользу РФ.