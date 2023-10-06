Армия РФ нанесла удары по Донецкой области: в ОВА рассказали подробности

Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданских жителей Донецкой области. В течение 5 октября в результате вражеских обстрелов были ранены двое местных жителей: в Плещеевке и Новомихайловке.

Об этом сообщает Донецкая ОВА.

На Волновахском направлении россияне ударили по Новоукраинке фософорными боеприпасами.

Согласно сообщению, в Марьинской общине под обстрелы попали Красногоровка, Звездное, Екатериновка и Елизаветовка. Утром массированный артобстрел подверглась Авдеевке, а накануне вечером под обстрел попал частный сектор Кураховки.

В Константиновской общине российские снаряды повредили 13 домов в Иванополье, обстреляны окрестности Маркового. В Торецком обществе поврежден дом в Дружбе, на Нелиповку враг сбросил авиабомбу. В Часовоярской общине повреждены 9 домов.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске. В Звановской общине под обстрелами Переездное, в Лиманской - Торское, Заречное и Ямполь.

Напомним, за прошедшие сутки, в результате российских атак один человек погиб, еще трое получили ранения.