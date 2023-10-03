Россияне обстреляли Авдеевку и Ильиновку, ранены четыре человека

3 октября российская армия обстреляла из танков Авдеевку, снаряд попал в частный дом, в результате чего получил ранение местный житель 63 лет, находившийся во дворе во время обстрела.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Позже оккупанты сбросили авиабомбы по селу Ильиновцы Краматорского района. Пострадали три человека: две женщины 29 и 47 лет и 43-летний мужчина. В момент обстрела они находились на улице, сообщили в ОП.

Согласно сообщению, в результате обстрела были повреждены частные и многоэтажные жилые дома, хозяйственное здание, магазин, автомобили и автобусы.

Напомним, 2 октября оккупанты из артиллерии обстреляли населенные пункты в Покровском и Волновахском районах. Также россияне атаковали сельхозпредприятие в селе Новоукраинка Углегорского общества, в результате чего были ранены двое рабочих.