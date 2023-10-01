Из-за обстрела Дружковки полностью разрушен дом: пострадала целая семья (ФОТО)

Семья из четырех человек пострадала в результате обстрела оккупантами в ночь на 1 октября села Кондратовка Дружковской общины. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что от средства поражения, вероятно, ракеты комплекса С-300 пострадал частный сектор. В результате разрушения одного из жилых домов получили телесные повреждения 40-летний мужчина с 36-летней женой, их 16-летний сын с 57-летней бабушкой.

Из-под завалов полностью разрушенного дома раненых достал сосед, который является сотрудником спасательной службы. Всего в результате обстрела повреждены 15 частных жилых домов и хозяйственных построек.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры проводится расследование в производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура

Отметим также, что отчитываясь за минувшие сутки утром воскресенья, исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз сообщил, что в поселке Алексеево-Дружковка той же общины были повреждены две многоэтажки.

В Торецке повреждены три многоэтажки, в Петровке один частный дом. В Константиновке авиабомбой повреждено 18 домов, предприятие и линия электропередачи. В Северске повреждены два инфраструктурных объекта, в Звановке — два дома.

В Лимане утром два БПЛА типа Shahed попали в дом. Руководитель региона заявил о наличии погибших и раненых, однако более точные данные так и не сообщил. В свою очередь, один человек был ранен в результате обстрела Ласточкино, а школа повреждена была в Новоселовке Первой Очеретинской общины.

Утром произошел массированный артобстрел Авдеевки. В Кураховской общине под огнем оказались Веселый Гай, Анновка, Константинопольское, Дачное и Дальнее, без жертв. Кроме того, один человек был ранен в Новоукраинке Угледарской общины. Под обстрелами были и Пречистовка, Богоявленкао и Угледар.