Россияне сбросили на Константиновку авиабомбу, ранен ребенок

30 сентября российские захватчики сбросили управляемую авиабомбу на Константиновку и ранили 13-летнего ребенка, парню оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В результате удара повреждены 17 частных домов, многоэтажка, предприятие, линия электропередач и автомобили.

Об этом сообщает Донецкая ОВА.

Кроме этого, под вражеским огнем оказалось Очеретино. Оккупанты нанесли удар по предприятию, от обстрела загорелась сухая трава.

В Новоселовке Первой русская артиллерия устроила по школе, в результате чего повреждено несколько классных комнат и разрушена крыша.

Также пострадала трансформаторная подстанция – без электричества осталось 5 сел общины.

В течение суток 28 сентября в Донецкой области стало известно о трех погибших жителях региона. Еще шесть человек получили ранения.