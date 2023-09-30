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Россияне сбросили на Константиновку авиабомбу, ранен ребенок
30 сентября российские захватчики сбросили управляемую авиабомбу на Константиновку и ранили 13-летнего ребенка, парню оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В результате удара повреждены 17 частных домов, многоэтажка, предприятие, линия электропередач и автомобили.
Об этом сообщает Донецкая ОВА.
Кроме этого, под вражеским огнем оказалось Очеретино. Оккупанты нанесли удар по предприятию, от обстрела загорелась сухая трава.
В Новоселовке Первой русская артиллерия устроила по школе, в результате чего повреждено несколько классных комнат и разрушена крыша.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также пострадала трансформаторная подстанция – без электричества осталось 5 сел общины.
В течение суток 28 сентября в Донецкой области стало известно о трех погибших жителях региона. Еще шесть человек получили ранения.