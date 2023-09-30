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Россияне сбросили на Константиновку авиабомбу, ранен ребенок

Россияне сбросили на Константиновку авиабомбу, ранен ребенок
Российская артиллерия приготовила по школе. Фото: Донецкая ОВА

30 сентября российские захватчики сбросили управляемую авиабомбу на Константиновку и ранили 13-летнего ребенка, парню оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В результате удара повреждены 17 частных домов, многоэтажка, предприятие, линия электропередач и автомобили.

Об этом сообщает Донецкая ОВА.

Кроме этого, под вражеским огнем оказалось Очеретино. Оккупанты нанесли удар по предприятию, от обстрела загорелась сухая трава.

Фото 2 — Россияне сбросили на Константиновку авиабомбу, ранен ребенок

В Новоселовке Первой русская артиллерия устроила по школе, в результате чего повреждено несколько классных комнат и разрушена крыша.

Также пострадала трансформаторная подстанция – без электричества осталось 5 сел общины.

В течение суток 28 сентября в Донецкой области стало известно о трех погибших жителях региона. Еще шесть человек получили ранения.

Автор:
Татьяна Гойденко