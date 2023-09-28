Россияне атаковали Красногоровку и Константиновку: двое погибших, шесть раненых

28 сентября в 12:00, российские оккупационные войска ударили из ствольной артиллерии 152-го калибра по Красногоровке. В результате погибли мужчины 47 и 54 лет. Две женщины получили ранения и минно-взрывные травмы.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Через час оккупанты нанесли авиаудар по г. Константиновке. По предварительным данным, захватчики ударили из КАБ-100.

По данным следствия, в результате взрывов получили ранения трое мужчин. У них диагностированы переломы и рваные раны.

Сообщается, что все пострадавшие при обстреле находились на улице. Вражеские обстрелы также повредили торговый объект, многоэтажные жилые дома, частные домовладения и корпуса учебного заведения.

Донецкая областная прокуратура начала досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, днем 28 сентября российские захватчики обстреляли территорию Авдеевского коксохимического завода. Они ударили двумя ракетами, в результате чего на предприятии произошел пожар.