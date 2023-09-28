Сутки в Донецкой области. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения

Российские оккупанты в течение суток 27 сентября убили одного жителя Донецкой области, еще пять человек в регионе получили ранения. Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз.

Также он проинформировал о ситуации в области по состоянию на утро 28 сентября.

Отмечается, что на Волновахском направлении под обстрелами оказались Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Донецком направлении россияне семь раз обстреляли Кураховскую общину: от атак страдают Курахово, Острое и Степановка.

На Горловском направлении в Торецке ранены 4 человека, повреждены восемь домов. Еще один дом поврежден в Нью-Йорке. В Калиновке Часовоярской общины погиб один человек, повреждены три дома. В Константиновке ранен один человек, повреждены 27 частных домов, две линии электропередач и газопровод.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Торском Лиманской общины. В Звановке повреждены четыре дома и фермерское хозяйство, в Северском – два дома и нежилое сооружение.

Как сообщала пресс-служба Офиса генпрокурора, во время обстрелов Константиновки, Торецкая и Калиновки Часовоярской общины оккупанты использовали управляемую и фугасную авиабомбы, а также танки.

Правоохранители начали досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).