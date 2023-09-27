В Донецкой области российские войска убили одного человека и ранили еще четырех

27 сентября российские оккупационные войска нанесли удары по населенным пунктам Донецкой области. Под обстрелы попали Константиновцы, Торецк и с. Калиновцы Часовоярской общины. В результате обстрела один человек погиб.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По предварительной информации, захватчики применили управляемую и фугасную авиабомбы и танки.

Согласно сообщению, в результате авиа ударов четверо местных жителей – женщины 61, 76, 81 лет и 36-летний мужчина, получили ранения разной степени тяжести. При обстреле они находились на улице. Все пострадавшие доставлены в больницы.

Кроме этого, вражеская атака разрушила и изуродовала более двух десятков частных домов и хозяйственных построек. Также поврежден газопровод и электросети.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупанты в течение суток 24 сентября убили двух жителей Донбасса.