В Донецкой области из-за российской агрессии погибли еще два человека

Российские оккупанты в течение 24 сентября убили двух жителей Звановки Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОВА.

В свою очередь и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз проинформировал об оперативной ситуации в регионе по состоянию на утро 26 сентября.

Отмечается, что ночью россияне нанесли удар по Славянской общине, повредив рынок и кофейни.

На Волновахском направлении поврежден дом и хозяйственное сооружение в Новоукраинке, Угледар подвергся 36 артобстрелам.

На Донецком направлении под обстрелом находилось Курахово – по частному сектору города попали 12 снарядов. В Марьинской общине обстреляны Красногоровка и Новомихайловка.

На Горловском направлении в Часовоярской общине повреждены пять частных домов, две многоэтажки и одно промышленное здание. В Ильиновской общине оккупанты обстреляли поля за пределами населенных пунктов. Кроме того, поврежден дом в Дылеевке Константиновской общины.

На Лисичанском направлении два человека убиты в Звановке. Поврежден дом в Северске, зафиксировано 28 обстрелов Лиманской общины.