Оккупанты ударили ракетой по Авдеевскому коксохимическому заводу, горят остатки нафталина

Днем 28 сентября российские захватчики обстреляли территорию Авдеевского коксохимического завода. Они ударили двумя ракетами, в результате чего на предприятии произошел пожар.

Об этом сообщает " Суспильне Донбасс " со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Около 13:10 оккупанты нанесли авиаракетный удар двумя ракетами. Одна из ракет попала в склад хранения нафталина, горят остатки. Без пострадавших", — рассказал Барабаш.

Заметим, нафталин или нафтален достаточно токсичным веществом. Он вызывает раздражение глаз, а вдыхание нафталена влияет на состав крови. При остром отравлении нафталин вызывает головную боль, тошноту, рвоту, раздражение слизистых.

Напомним, в течение суток 27 сентября, российские оккупанты убили одного жителя Донетчины, еще пять человек в регионе получили ранения.