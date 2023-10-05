Обстрелы Донецкой области: повреждены 32 дома, есть погибший и раненые

По состоянию на утро 5 октября российские захватчики продолжают обстреливать мирное население Донецкой области. В течение суток в результате российских атак один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщили в Донецкой ОВА.

Согласно сообщению, один человек погиб в Красногоровке. Ранения получили жители Авдеевки, Торецка и Северного.

Кроме этого, захватчики повредили 17 домов в Торецком, 9 - в Часовоярской общине, 4 дома в Райском. Также есть разрушение в Нелиповке и Новогригоровке.

Кроме этого, на Лисичанском направлении в Северском вражеские обстрелы повредили 2 дома. В Лиманской общине зафиксировано 23 обстрела, последствия уточняются.

Напомним, 2 октября оккупанты из артиллерии обстреляли населенные пункты в Покровском и Волновахском районах. Также россияне атаковали сельхозпредприятие в селе Новоукраинка Углегорского общества, в результате чего были ранены двое рабочих.