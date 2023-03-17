Армия РФ не прекращает обстрелы Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины. За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под огнем оккупантов были Волчанск, Купянск, Стрелеча, Огурцово, Шевченково, Гряниковка и другие. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Синегубов сообщил, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Оккупанты предприняли очередную попытку вести наступление в районе Гряниковки, но потерпели неудачу и отступили с потерями.

"За прошедшие сутки из районов, находящихся под постоянными обстрелами, были эвакуированы 24 человека. Вывезенные люди получили гуманитарную помощь. Те, кто в этом нуждался, обеспечены жильем", - добавил Синегубов.

Напомним, из-за постоянных вражеских обстрелов Харьковская областная военная администрация начала обязательную бесплатную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей из Купянской городской общины.