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Армия РФ обстреливает Салтовский район Харькова
Российские войска днем 15 августа обстреливают Салтовский район Харькова. Уже известно о двух раненых.
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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Обстрел Салтовского района. Двое раненых. Снова рядом с остановкой общественного транспорта", - отметил Терехов.
Мэр также заявил, что в результате обстрела Салтовского района горит гаражный кооператив, повреждения получил девятиэтажный дом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава Харьковской области Олег Синегубов призывает жителей города оставаться в укрытиях.
Отметим, ночью 15 августа армия страны-агрессора РФ обстреляла Слободской район Харькова, попав по территории одного из предприятий.