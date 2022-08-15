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Армия РФ обстреливает Салтовский район Харькова

Армия РФ обстреливает Салтовский район Харькова

Российские войска днем 15 августа обстреливают Салтовский район Харькова. Уже известно о двух раненых.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Обстрел Салтовского района. Двое раненых. Снова рядом с остановкой общественного транспорта", - отметил Терехов.

Мэр также заявил, что в результате обстрела Салтовского района горит гаражный кооператив, повреждения получил девятиэтажный дом.

Глава Харьковской области Олег Синегубов призывает жителей города оставаться в укрытиях.

Отметим, ночью 15 августа армия страны-агрессора РФ обстреляла Слободской район Харькова, попав по территории одного из предприятий.

Автор:
Светлана Манько