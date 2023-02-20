Армия РФ обстреляла 11 населенных пунктов Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Враг продолжает террор мирного населения приграничных городов и сел Харьковщины. За прошедшие сутки армия РФ обстреляла по меньшей мере 11 приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

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Об этом сообщили в главе Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня, около 5:00 утра, враг обстрелял Купянский район. В селе Новоосиново разрушен частный жилой дом", - отметил он.

По предварительным данным, под завалами может находиться женщина. На месте работают спасатели.

В селе Куриловка обстрелом повреждены здания сельхозпредприятия. Произошел масштабный пожар.

Кроме того, с утра враг обстрелял село Стрелки Харьковского района. Ранены 2 гражданских человека. Женщина госпитализирована, мужчина получил медицинскую помощь на месте.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 11 приграничных населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

В Купянске обстрелы повредили здание медицинского учреждения, объект гражданской промышленности, 9-этажный многоквартирный дом, частные дома, гараж, хозяйственные постройки, памятники на кладбище.

В пгт Двуречная Купянского района повреждены здания пожарно-спасательной части.

В результате обстрела села Липцы Харьковского района повреждены частные жилые дома. Ранения получили 2 женщины 50 и 32 лет.

В Волчанске Чугуевского района осколочные ранения получила женщина 45 лет. Она получила медицинскую помощь на месте.

В Кругляковке Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина.

Напомним, в течение суток 18 февраля российская армия обстреливала Купянский и Чугуевский районы Харьковской области, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.