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В Харьковской области еще четверо жителей получили ранения из-за российских обстрелов

В Харьковской области еще четверо жителей получили ранения из-за российских обстрелов
Фото: Telegram/synegubov

Две женщины в возрасте 50 и 32 лет получили ранения в результате 19 февраля обстрела села Липцы Харьковского района. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, обстрел произошел около 16:30, под него попали частные жилые дома. Отмечается, что пострадавшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. В областной прокуратуре сообщили до этого лишь о ранении "женщины, которая в это время выходила из подвала".

Кроме того, в пограничном Волчанске осколочные ранения получила 45-летняя женщина, которая получила медицинскую помощь на месте. Этот обстрел произошел около 11:00. В свою очередь, в селе Кругляковка Купянского района в результате вражеского обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина.

Фото 2 — В Харьковской области еще четверо жителей получили ранения из-за российских обстрелов
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 3 — В Харьковской области еще четверо жителей получили ранения из-за российских обстрелов
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 4 — В Харьковской области еще четверо жителей получили ранения из-за российских обстрелов
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 5 — В Харьковской области еще четверо жителей получили ранения из-за российских обстрелов
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 6 — В Харьковской области еще четверо жителей получили ранения из-за российских обстрелов
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 7 — В Харьковской области еще четверо жителей получили ранения из-за российских обстрелов
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 8 — В Харьковской области еще четверо жителей получили ранения из-за российских обстрелов
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 9 — В Харьковской области еще четверо жителей получили ранения из-за российских обстрелов
Фото: Харьковская областная прокуратура
Фото 10 — В Харьковской области еще четверо жителей получили ранения из-за российских обстрелов
Фото: Telegram/synegubov
Фото 11 — В Харьковской области еще четверо жителей получили ранения из-за российских обстрелов
Фото: Telegram/synegubov
Фото 12 — В Харьковской области еще четверо жителей получили ранения из-за российских обстрелов
Фото: Telegram/synegubov

Кроме того, в результате обстрелов Купянска повреждены здания гражданского предприятия, АЗС, гаражи, произошли пожары. В поселке Двуречная обстрелом повреждено здание пожарно-спасательной части, учреждение здравоохранения, частные гаражи и автомобили.

Накануне же в Волчанске из-за вражеского обстрела погиб мужчина, а в поселке Ковшаровка под Купянском ранения получили две женщины, которые во время обстрела находились на улице.

Автор:
Тимофей Беспятов