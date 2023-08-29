Армия РФ обстреляла 30 населенных пунктов Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 28 августа вражеская армия нанесла 91 удар по 30 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Военнослужащие РФ атаковали из БПЛА Чаривное, Малиновку и Левадное, совершили четыре РСЗО-обстрела по Железнодорожному, Ольговскому, Темировке и Полтавке, под ракетным ударом оказались Кирпотино и Оленевка", - отметил Малашко.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты нанесли 83 артиллерийских удара по территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Преображенки, Щербаков, Роботиного, Луговского, Степногорска, Павловки и других прифронтовых городов и сел.

Как уточнил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

По словам Малашко, разрушены объекты инфраструктуры, жилые дома и хозяйственные постройки. За сутки зафиксировано 49 сообщений о разрушении.

Напомним, армия страны-агрессора РФ за сутки 27 августа 104 раза открывала огонь по территории Запорожской области. Также военнослужащие РФ нанесли восемь авиаударов по Роботиному.