Армия РФ обстреляла Днепропетровщину: повреждены дома, промышленные предприятия и газопровод

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 1 марта оккупанты восемь раз обстреляли Никопольщину.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Сегодня ночью российские террористы снова не давали покоя Никопольщине. Они били по району целых восемь раз. Из тяжелой артиллерии обстреляли четыре общины - Никопольскую, Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую", - отметил он.

Кроме того, в Никополе повреждения получили транспортное и три промышленных предприятия, дорожное полотно, линии электропередач.

В Мировской общине есть разрушение агрофирмы и магазина. Повреждены полдесятка домов и хозяйственных построек, авто, скутер. Также повреждены электросеть и газопровод.

На остальных территориях еще работают спасатели и устанавливают последствия атак.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

"Несмотря на тяжелую ситуацию, сейчас жители тех районов Днепропетровщины, где продолжаются обстрелы, как правило, никуда не выезжают. Более того, предоставляют убежища и помощь переселенцам из тех регионов, где ситуация еще более критическая", - подчеркнул Лысак.

Отметим, накануне враг трижды открывал огонь по Никополю из тяжелой артиллерии. Прошло без пострадавших, но есть разрушения.