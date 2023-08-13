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Армия РФ обстреляла прифронтовые населенные пункты Харьковщины, пытается идти в наступление

Харьковская область, война
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки от вражеским обстрелам подвергались приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, под вражеским огнем были Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово, Уды, Стрелеча, Глубокое, Бударки и другие населенные пункты.

Как сообщил глава области, пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

"На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки российские оккупанты пытались идти в наступление в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки. Наши защитники дали отпор всем попыткам врага продвинуться вперед, россияне понесли потери и отступили на свои позиции", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, утром 12 августа враг обстрелял пгт Купянск-Узловой Купянского района. В результате российских обстрелов погибла 73-летняя женщина.

Автор:
Светлана Манько