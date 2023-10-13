Армия РФ обстреляла Херсонщину и Днепропетровщину: какая ситуация в областях

В течение 13 октября войска РФ не прекращали обстрел мирных населенных пунктов. Под вражеским огнем оказались Херсонская и Днепропетровская области, а в городе Покровск Донецкой области увеличилось количество раненых в результате утреннего обстрела.

В Херсонской области войска накрыли огнем Киндейку. Как сообщили в ОВА, в результате обстрела пострадала 42-летняя женщина. У нее взрывная и черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, осколочные ранения и травматические повреждения позвоночника.

Также ранение получил 52-летний мужчина. Он с многочисленными травмами госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Днепропетровскую область российские захватчики пять раз атаковали с артиллерии и дважды – дронами. Также враг продолжал беспощадно бить по Никопольщине. В результате обстрелов были повреждены коммунальное предприятие, 9 частных домов и хозяйственные постройки. Уничтожены авто и оборвана линия электропередач.

В одном из сел Марганецкой общины вражеские снаряды повредили агрофирму, а в другом – загорелись более полутысячи тюков с сеном и соломой. Повреждены были 7 частных домов, авто и линии электропередач.

Также под вражеский огонь попали двое спасателей 48 и 24 лет, которые тушили пожар после предварительного обстрела. Состояние пострадавших медики оценивают как средней тяжести.

Что касается ракетного удара по центру Покровска, то сейчас известно о 24 травмированных. Один человек погиб в больнице. Среди раненых – 9 работниц управления социальной защиты населения и 2 посетительницы в возрасте от 32 до 68 лет. Разрушения получили админздание УСЗН, объект социальной инфраструктуры, два медицинских объекта и два многоквартирных дома.