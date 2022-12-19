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Армия РФ продолжает обстреливать Харьковщину
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг продолжает обстрелы населённых пунктов Харьковщины, которые расположены недалеко от границы с РФ и линией столкновения. Больше всего страдает от обстрелов Купянский район", - отметил он.
Вчера в результате обстрела пгт Ковшаровка Купянского района осколочное ранение во время дежурства получил 31-летний фельдшер. Он госпитализирован, медики оценивают его состояние как легкое.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В пгт Двухлетняя обстрелом россиян поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Без пострадавших.
Также за сутки враг обстреливал районы населенных пунктов Волчанск Чугуевского района, Стрелеча и Глубокое Харьковского района, Новомлынск Купянского района и другие.
На деоккупированных территориях области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 218 взрывоопасных предметов.
Напомним, ранее Синегубов сообщил, что в селе Граково Чугуевского района взорвался на мини 32-летний работник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.