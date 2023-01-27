Армия РФ продолжает обстреливать Харьковщину: погибли 2 человека

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область и наносить удары с танков, минометов и артиллерии по населенным пунктам прифронтовых районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки враг массированно обстреливал Купянский, Харьковский и Чугуевский районы. Под огнем были Купянск, Волчанск, Стрелка, Дворичная и другие населенные пункты", - отметил Синегубов.

Кроме того, сегодня в 6 утра враг обстрелял Купянск. Снаряды попали в открытую местность у жилого дома. Горели гаражи. Предварительно – без пострадавших.

Также вчера в Двухлетней Купянского района, к сожалению, погибли 2 гражданских – мужчина и женщина.

В пгт Казачья Лопань Харьковского района незначительные повреждения получила и была госпитализирована 70-летняя женщина, в Волчанске ранена женщина 60 лет.

Глава области также сообщил, что вчера между селами Красное и Большая Камышеваха Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве в поле взорвались двое мужчин 40 и 35 лет. Медики оценивают состояние одного из раненых как тяжелое, другого – средней тяжести.

Напомним, ночью 26 января в Купянске зафиксирован "прилет" российской ракеты С-300. К счастью обошлось без жертв и пострадавших, но поврежден личный автомобиль сотрудника Нацполиции.