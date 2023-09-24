Армия РФ сбросила боеприпасы с дрона на Днепропетровщину: есть пострадавший и разрушение

Враг продолжает террор мирного населения Никопольщины Днепропетровской области. Ночью 24 сентября оккупанты 6 раз ударили по району из беспилотников и артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Несколько артобстрелов и сброс боеприпасов из БПЛА. Ночью враг терроризировал Никопольщину по своей преступной схеме", - отметил Лысак.

По его словам, из-за атаки из беспилотника пострадал житель Никополя. 24-летний парень госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

В городе повреждены магазин и детское образовательное учреждение.

Кроме того, дважды оккупанты били из артиллерии по Красногригоревской общине. Совершили более полутора десятков выстрелов.

Повреждены 4 жилых дома, 2 авто, 2 линии электропередачи.

Били оккупанты также по Мировской и Покровской сельской общинах.

Последствия вражеских атак уточняются.

Отметим, в течение дня 23 сентября Никопольщина страдала от российсого террора. Оккупанты наносили удары по гражданской инфраструктуре из тяжелой артиллерии. В результате обстрелов в Никополе повреждены несколько магазинов, аптека и кафе, три пятиэтажки и авто.

Напомним, ночью 23 сентября российские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Воздушные Силы "приземлили" 12 "шахедов". В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры в Днепре.