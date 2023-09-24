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Армия РФ сбросила боеприпасы с дрона на Днепропетровщину: есть пострадавший и разрушение
Враг продолжает террор мирного населения Никопольщины Днепропетровской области. Ночью 24 сентября оккупанты 6 раз ударили по району из беспилотников и артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Несколько артобстрелов и сброс боеприпасов из БПЛА. Ночью враг терроризировал Никопольщину по своей преступной схеме", - отметил Лысак.
По его словам, из-за атаки из беспилотника пострадал житель Никополя. 24-летний парень госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В городе повреждены магазин и детское образовательное учреждение.
Кроме того, дважды оккупанты били из артиллерии по Красногригоревской общине. Совершили более полутора десятков выстрелов.
Повреждены 4 жилых дома, 2 авто, 2 линии электропередачи.
Били оккупанты также по Мировской и Покровской сельской общинах.
Последствия вражеских атак уточняются.
Отметим, в течение дня 23 сентября Никопольщина страдала от российсого террора. Оккупанты наносили удары по гражданской инфраструктуре из тяжелой артиллерии. В результате обстрелов в Никополе повреждены несколько магазинов, аптека и кафе, три пятиэтажки и авто.
Напомним, ночью 23 сентября российские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Воздушные Силы "приземлили" 12 "шахедов". В результате атаки был поврежден объект критической инфраструктуры в Днепре.