Армия РФ снова атаковала Киев: обломки ракет обнаружили в двух районах

В ночь на 18 мая страна-агрессор РФ в девятый раз с начала мая атаковала Киев. Враг задействовал крылатые ракеты и дроны. Все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены. Зафиксировано падение обломков в Дарницком и Деснянском районах столицы.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Продолжается серия беспрецедентных по своей мощности, интенсивности и разнообразию воздушных атак на Киев. В этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно - крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы.

Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. В этом же районе падение обломков еще в нескольких местах.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах пока нет. К медикам обращений пока не было.

Напомним, ночью 16 мая армия страны-агрессора РФ совершила комплексную атаку на Киев с применением БПЛА и ракет. Украинские защитники ликвидировали подавляющее большинство воздушных целей. Падение обломков тогда было зафиксировано в пяти районах столицы.