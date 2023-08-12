Армия РФ ударила баллистическими ракетами по Кривому Рогу

Утром 12 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ракетный удар по Кривому Рогу. Предварительно баллистика", - отметил Лысак.

По его словам, на данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.

Все детали очередной вражеской атаки уточняются.

"Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети! Не помогайте сориентироваться врагу!", - призвал Лысак

Заметим, войска РФ ударили ракетами по Кривому Рогу 31 июля. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения, другая разрушила секцию с четвертого по девятый этажи жилого дома.

Тогда погибли шесть человек, пострадали более 80, среди них 7 детей.