Армия РФ в очередной раз обстреляла жилые кварталы Херсона

Российские оккупационные войска в течение суток 20 декабря 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

По словам главы области, враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Попали в речпорт, частные и многоквартирные дома.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. За прошедшие сутки россияне убили 1 человека, 6 человек получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

В результате российских обстрелов 19 декабря погибли 2 человека, 3 человека получили ранения разной степени тяжести.