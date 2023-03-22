Армия РФ за сутки выпустила 248 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов" по Херсонщине

Российские оккупационные войска в течение суток 21 марта 47 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки армия страны-агрессора РФ совершила 47 обстрелов, выпустив 248 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял 8 раз.

51 снаряд попал в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

По словам главы области, есть пострадавшие среди гражданского населения: два человека получили ранения.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

В течение суток 20 марта 66 раз обстреляли Херсонщину, выпустив 393 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов". Херсон попадал во вражеский удар трижды.