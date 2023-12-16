Атаки "шахедами" и не только: как прошли сутки и ночь в регионах

Российские оккупанты в течение суток 15 декабря обстреляли ряд регионов Украины, в результате чего есть раненые гражданские. А в ночь на 16 декабря захватчики совершили, в частности, массированную атаку ударными беспилотниками.

Войска РФ ранили нескольких человек в Херсонской области

В Херсонской области за прошедшие сутки россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области, админздание и медицинское учреждение, сообщил глава ОВА Александр Прокудин. По его словам, из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.

Также чиновник проинформировал, что ночью были «прилеты» по Херсону, в результате которых один мужчина получил ранение конечностей, а другой – осколочную травму головы.

Враг попал вблизи инфраструктурного объекта, повредив помещение.

Кроме того, в Степановке обломки упали вблизи медучреждения – там ранения получил врач, находившийся на рабочем месте.

Отметим, что вечером 15 декабря о раненых сообщал и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Пострадавшие были зафиксированы в результате обстрелов Никополя, который оккупанты атаковали из тяжелой артиллерии.

Воздушная тревога: сколько "шахедов" сбили?

Ночью россияне атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed из трех направлений: Приморско-Ахтарск, Сеща и Курск, отметили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

В общем враг применил 31 дрон Shahed-136/131. Украинские военные сбили 30 аппаратов в границах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.