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Атаки Запорожской и других областей: как прошел день в регионах (ФОТО)
Российские оккупанты в течение дня 15 ноября обстреляли ряд регионов Украины, жертвы есть в Запорожской и Сумской областях.
- Ракетные удары по Запорожскому району: два человека погибли
- Обстрелы Днепропетровской области: россияне ударили из артиллерии
- Ситуация в Сумской области: оккупанты совершили 10 обстрелов
Ракетные удары по Запорожскому району: два человека погибли
Утром захватчики нанесли три ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района, сообщил глава ОВА Юрий Малашко.
В результате семеро человек получили ранения, а двое мужчин в возрасте 31 и 34 лет погибли. Оба погибших – это спасатели ГСЧС, которые после первого удара прибыли ликвидировать последствия попадания.
Как отметили в Запорожской областной прокуратуре, атака была совершена по одному из сел. Взрывной волной и обломками повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Обстрелы Днепропетровской области: россияне ударили из артиллерии
В Днепропетровской области утром враг атаковал Никопольский район, проинформировал руководитель ОВА Сергей Лысак.
По его словам, войска РФ ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине. Обошлось без погибших и пострадавших.
Остальная часть дня в регионе прошла без обстрелов.
Ситуация в Сумской области: оккупанты совершили 10 обстрелов
В Сумской области в течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, сообщила пресс-служба ОВА. Всего в регионе зафиксировано 46 взрывов.
Краснопольскую общину захватчики обстреляли из миномета, дрона-камикадзе FPV и станкового автоматического гранатомета, а также сбросили ВОГ с беспилотника.
В Середино-Будской общине в результате одного из минометных обстрелов ранен местный житель.
На территорию Хотинской общины войска РФ сбросили шесть мин.
А по Юнаковской общине совершен артобстрел из САУ.