Атаки Запорожской и других областей: как прошел день в регионах (ФОТО)

Российские оккупанты в течение дня 15 ноября обстреляли ряд регионов Украины, жертвы есть в Запорожской и Сумской областях.

Ракетные удары по Запорожскому району: два человека погибли

Утром захватчики нанесли три ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района, сообщил глава ОВА Юрий Малашко.

В результате семеро человек получили ранения, а двое мужчин в возрасте 31 и 34 лет погибли. Оба погибших – это спасатели ГСЧС, которые после первого удара прибыли ликвидировать последствия попадания.

Как отметили в Запорожской областной прокуратуре, атака была совершена по одному из сел. Взрывной волной и обломками повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обломки после обстрелов Запорожской области. Фото: Запорожская областная прокуратура/Facebook

Обстрелы Днепропетровской области: россияне ударили из артиллерии

В Днепропетровской области утром враг атаковал Никопольский район, проинформировал руководитель ОВА Сергей Лысак.

По его словам, войска РФ ударили из тяжелой артиллерии по Марганецкой общине. Обошлось без погибших и пострадавших.

Остальная часть дня в регионе прошла без обстрелов.

Ситуация в Сумской области: оккупанты совершили 10 обстрелов

В Сумской области в течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, сообщила пресс-служба ОВА. Всего в регионе зафиксировано 46 взрывов.

Краснопольскую общину захватчики обстреляли из миномета, дрона-камикадзе FPV и станкового автоматического гранатомета, а также сбросили ВОГ с беспилотника.

В Середино-Будской общине в результате одного из минометных обстрелов ранен местный житель.

На территорию Хотинской общины войска РФ сбросили шесть мин.

А по Юнаковской общине совершен артобстрел из САУ.