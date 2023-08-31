Авиакатастрофа в Донецкой области: пилоты избегали возможного поражения российским истребителем, – ВСУ

Пилоты вертолетов Ми-8, погибшие в авиакатастрофе в Донецкой области 29 августа, избегали возможного поражения со стороны российского истребителя.

Об этом заявил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии "Суспільне Донбас".

По его словам, во время того, когда украинские воздушные судна летели на задание, произошел вылет российского Су-35.

"Для того, чтобы избежать вероятного поражения, они заходили на посадку и произошла авиакатастрофа", – сказал Евлаш.

Он отметил, что пока неизвестно, в результате чего именно произошла авиакастрофа. В настоящее время работает комиссия, детали будут установлены позже.

Катастрофа Ми-8: что известно

30 августа стало известно, что накануне на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов 18-й отдельной бригады армейской авиации им. Игоря Сикорского. Спикер бригады Евгений Ракита сообщил "Суспільному", что это произошло во время выполнения боевого задания. Погибшие имели офицерские звания. Об одном из пилотов известно, что он родом из Полтавской области.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в силовых структурах писала, что 29 августа в Краматорском районе Донецкой области упали военные вертолеты Ми-8. Воздушные судна полностью уничтожены.

Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований данные по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 416 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до 15 лет. Расследованием занимается ГБР.