Более 2000 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане (ФОТО)

На западе Афганистана 7 октября произошло сразу несколько землетрясений магнитудой 6,3 балла, в результате чего погибли по меньшей мере 2000 человек. Еще более 9000 человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,3 находился примерно в 40 км северо-западнее города Герат, недалеко от границы с Ираном.

В результате землетрясения 7 сел полностью разрушены, сообщил представитель афганской национальной службы борьбы со стихийными бедствиями.

По словам афганских чиновников, 2053 человека погибли, еще 9240 получили ранения в результате стихии. Кроме этого, 1329 домов были повреждены или разрушены.

Число жертв может увеличиться, так как многие люди находятся под завалами разрушенных домов.

В настоящее время продолжаются спасательно-поисковые работы.

Подземные толчки произошли на глубине около десяти километров. Землетрясения также ощущались в соседнем Иране. Герат расположен в 120 км к востоку от границы с Ираном и считается культурной столицей Афганистана.

По данным Всемирного банка за 2019 год, в провинции проживает около 1,9 миллиона человек.

Отмечается, что это землетрясение - одно из самых разрушительных за последние 20 лет.

В стране часто случаются землетрясения, особенно в горном хребте Гиндукуш, поскольку он расположен недалеко от стыка Евразийской и Индийской тектонических плит.

Так, по меньшей мере 1500 человек погибли и еще как минимум 2000 получили ранения в результате мощного землетрясения магнитудой 6,1 в Афганистане, которое произошло 22 июня 2022 года.