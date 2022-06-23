В Афганістані внаслідок землетрусу загинули 1500 людей, ще 2000 отримали поранення

Щонайменше 1500 людей загинули та ще як мінімум 2000 отримали поранення внаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,1 в Афганістані, який стався 22 червня. Найімовірніше, кількість жертв зростатиме.

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Про це повідомляє телеканал Aljazeera.

За даними американських сейсмологів, землетрус стався на глибині близько 51 кілометра, а його епіцентр був приблизно за 44 кілометри від міста Хост на південному сході Афганістану.

Землетрус тривав лише кілька хвилин, проте збитки від нього величезні. Декілька сіл виявилися повністю зруйновані, під завалами досі залишаються люди. Лихо торкнулося кілька провінцій. Найбільше пошкоджень у Пактиці, Нангархарі та Хості.

Варто зазначити, що підземні поштовхи почалися глибокої ночі, приблизно о 01:30 за місцевим часом (23:00 у вівторок за Києвом), коли більшість людей міцно спали. Поштовхи були настільки сильні, що відчувалися за 500 кілометрів від епіцентру.

У сільських районах Афганістану практично немає капітальних споруд, більшість приватних житлових будинків зведені з глини, без жодного фундаменту. Країна розташована в сейсмічно активному регіоні, що налічує одразу кілька розломів.

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 6,1, станом на ранок 22 червня, забрав життя щонайменше 280 людей в Афганістані. Більшість підтверджених смертей сталася у східній афганській провінції Пактика. Влада веде рятувальну операцію.