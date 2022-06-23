В Афганистане в результате землетрясения погибли 1500 человек, еще 2000 получили ранения

По меньшей мере 1500 человек погибли и еще как минимум 2000 получили ранения в результате мощного землетрясения магнитудой 6,1 в Афганистане, которое произошло 22 июня. Вероятнее всего, количество жертв будет расти.

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Об этом сообщает телеканал Aljazeera.

Согласно данным американских сейсмологов, землетрясение произошло на глубине около 51 километра, а его эпицентр был примерно в 44 километрах от города Хост на юго-востоке Афганистана.

Землетрясение длилось всего несколько минут, однако ущерб от него огромный. Несколько деревень оказались полностью разрушены, под завалами до сих пор остаются люди. Бедствие затронуло несколько провинций. Больше всего повреждений в Пактике, Нангархар и Хосте.

Стоит отметить, что подземные толчки начались глубокой ночью, примерно в 01:30 по местному времени (23:00 во вторник по Киеву), когда большинство людей крепко спали. Толчки были настолько сильны, что ощущались в 500 километрах от эпицентра.

В сельских районах Афганистана практически нет капитальных построек, большинство частных жилых домов возведены из глины, без всякого фундамента. Страна расположена в сейсмически активном регионе, насчитывающем сразу несколько разломов.

Напомним, что землетрясение магнитудой 6,1, по состоянию на утро 22 июня, унесло жизни по меньшей мере 280 человек в Афганистане. Большинство подтвержденных смертей произошло в восточной афганской провинции Пактика. Власти ведут спасательную операцию.