Число погибших в результате ракетного удара по Часову Яру увеличилось до одиннадцати - ГСЧС

Число погибших в результате обстрела жилого дома российскими военными в Часовом Яру Донецкой области возросло до одиннадцати. На данный момент продолжается поисково-спасательная операция.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила спикер ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии "Суспільному".

"Всего на месте события обнаружили тела десяти погибших людей. Спасены из-под завалов пять человек", - сказала она.

Однако позже корреспондент "Суспільного" сообщил об еще одном погибшем. Таким образом, жертвами ракетного удара по состоянию на 12:50 стали 11 человек.

По предварительной информации, зафиксировали четыре прилета из ракетного комплекса "Искандер".

Напомним, российские военные нанесли ракетный удар по Часову Яру в Донецкой области. Снаряд попал в жилом дом, в результате чего полностью уничтожены два подъезда.

По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.