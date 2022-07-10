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Число погибших в результате ракетного удара по Часову Яру увеличилось до одиннадцати - ГСЧС
Число погибших в результате обстрела жилого дома российскими военными в Часовом Яру Донецкой области возросло до одиннадцати. На данный момент продолжается поисково-спасательная операция.
Об этом сообщила спикер ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии "Суспільному".
"Всего на месте события обнаружили тела десяти погибших людей. Спасены из-под завалов пять человек", - сказала она.
Однако позже корреспондент "Суспільного" сообщил об еще одном погибшем. Таким образом, жертвами ракетного удара по состоянию на 12:50 стали 11 человек.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По предварительной информации, зафиксировали четыре прилета из ракетного комплекса "Искандер".
Напомним, российские военные нанесли ракетный удар по Часову Яру в Донецкой области. Снаряд попал в жилом дом, в результате чего полностью уничтожены два подъезда.
По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.