Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Часовому Яру збільшилася до одинадцяти - ДСНС

Кількість загиблих внаслідок обстрілу житлового будинку російськими військовими у Часовому Яру Донецької області зросла до одинадцяти. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

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Про це повідомила речник ГУ ДСНС України в Донецькій області Вероніка Бахал у коментарі "Суспільному".

"Усього на місці події виявили тіла десяти загиблих людей. Врятовано з-під завалів п'ятьох людей", - сказала вона.

Проте пізніше кореспондент "Суспільного" повідомив про ще одного загиблого. Таким чином, жертвами ракетного удару станом на 12:50 стали 11 людей.

За попередньою інформацією, зафіксували чотири прильоти з ракетного комплексу "Іскандер".

Нагадаємо, російські військові завдали ракетного удару по Часовому Яру на Донеччині. Снаряд потрапив до житлового будинку, внаслідок чого повністю знищено два під'їзди.

За словами місцевих жителів, там, найімовірніше, знаходяться щонайменше 34 особи, зокрема 9-річна дитина.