День в регионах: из-за российских обстрелов есть жертвы в Сумской и Херсонской областях

Войска РФ в течение дня 19 ноября обстреляли ряд областей Украины, убив одного человека и ранив еще нескольких.

Ситуация в Херсонской области: россияне ударили из артиллерии

Около 11:15 оккупанты обстреляли Херсон из реактивной артиллерии, сообщили в областной прокуратуре.

В результате попадания снарядов был поврежден многоэтажный жилой дом. Атакой захватчики ранили 66-летнюю женщину и трехлетнего ребенка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Кроме того, из-за повреждения еще одного многоэтажного дома осколочные ранения получил 59-летний мужчина. Ему медики также оказали помощь.

Поврежденное здание в Херсоне, 19 ноября 2023 года. Фото: Херсонская областная прокуратура

В свою очередь глава Херсонской ОВА Александр Прокудин проинформировал о пяти пострадавших в областном центре.

Ребенок, получивший ранение, был доставлен в реанимацию. Врачи обнаружили у девочки минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, проникающее ранение грудной полости, общую контузию, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легких. Также есть подозрение на обломок в сосудистом пучке грудной клетки.

Возможно, ребенка необходимо будет перевести в киевское медучреждение, добавил чиновник.

В прокуратуре отметили, что правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Оккупанты убили мужчину в Сумской области

Также войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в г. Середина-Буда Сумской области. По предварительным данным, оккупанты открывали огонь из миномета, указали в прокуратуре области.

Обстрел с применением запрещенных международным правом методов ведения войны произошел около 18:30.

В результате атаки на территории собственного домовладения погиб 51-летний мужчина.

Последствия российских обстрелов Сумской области, 19 ноября 2023. Фото: Сумская областная прокуратура Последствия российских обстрелов Сумской области, 19 ноября 2023. Фото: Сумская областная прокуратура

Правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Днепропетровской области: захватчики повредили дома

В Днепропетровской области в течение дня под огнем несколько раз находился Никопольский район, отметил глава ОВА Сергей Лысак.

Россияне из тяжелой артиллерии били по Марганецкой и Красногригорьевской общинам, а также по Никополю.

Враг повредил три частных дома и хозяйственное сооружение. Обошлось без пострадавших.