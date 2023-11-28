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День в регионах: войска РФ убили и ранили людей в нескольких областях
Российские войска в течение дня 28 ноября обстреляли несколько областей Украины, в результате чего есть жертвы.
- Оккупанты атаковали Никополь из артиллерии и дронов
- Обстрелы Донецкой области: враг ранил еще четырех человек
- Ситуация в Сумской области: россияне убили ребенка и двух взрослых
Оккупанты атаковали Никополь из артиллерии и дронов
Утром стало известно, что оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области. Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, враг применил артиллерию.
В результате атаки по пятиэтажке погиб 63-летний местный житель. Кроме того, две женщины получили осколочные ранения, их доставили в больницу.
По словам чиновника, через час после этой атаки захватчики направили на город дроны-камикадзе. В результате 43-летний мужчина получил ранения.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Всего в течение дня по Никопольскому району было совершено с десяток атак. Оккупанты повредили админздание, коммунальное и два промышленных предприятия. Изувечено три многоэтажки и 13 частных домов.
В одном из домов из-за обстрела загорелась квартира. Спасатели ликвидировали огонь.
Кроме того, побиты семь грузовых и легковых автомобилей. Также под обстрелы попали линии электропередачи и газопроводы.
Обстрелы Донецкой области: враг ранил еще четырех человек
Войска РФ в 10:50 атаковали Торецк Донецкой области, нанеся авиаудар по территории предприятия, проинформировали в прокуратуре региона.
Во время обстрела ранения получили четверо работниц, находившихся в одной из мастерских. Пострадавших в возрасте 35, 43, 52 и 54 лет доставили в больницу.
Также взрывом были повреждены промышленные здания.
Ситуация в Сумской области: россияне убили ребенка и двух взрослых
Около 12:30 захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру города Середина-Буда Сумской области. По предварительным данным, были применены реактивные системы залпового огня, отметили в областной прокуратуре.
В результате атаки окупантов разрушены по меньшей мере пять частных домов, из-под завалов достали тела двух погибших женщин. А двое мужчин получили ранения.
Кроме того, в собственном авто пострадали гражданский мужчина и его 7-летняя падчерица. Позже девочка скончалась в больнице.