Двое работников водоканала ранены в результате обстрела в Запорожской области

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать Запорожскую область. Оккупанты 15 декабря обстреляли ракетами город Орехов.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"В многострадальном г. Орехов в результате попадания двух ракет, выпущенных из самолета, ранены двое работников местного КП "Водоканал", - отметил он.

По его словам, один из раненых в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Напомним, российско-оккупационные войска в ночь на 9 декабря выпустили ракеты С-300 по Запорожской области, разрушив дорожное полотно между двумя селами.