На Днепропетровщине ранены два человека из-за обстрелов россиян

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Утром 15 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"С утра россияне уже несколько раз обстреляли Никопольщину. Попали своими "Градами" и тяжелой артиллерией по Красногригоревской, Никопольской и Марганецкой общинам", - отметил Резниченко.

По его словам, ранены два человека. 66-летний мужчина в больнице, 67-летняя женщина лечится дома.

В общинах повреждены дома и линии электропередач. Последствия еще выясняются.

Отметим, ночью от вражеских обстрелов страдали Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Туда прилетели не менее 40 вражеских снарядов.