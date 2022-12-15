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На Днепропетровщине ранены два человека из-за обстрелов россиян
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Утром 15 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"С утра россияне уже несколько раз обстреляли Никопольщину. Попали своими "Градами" и тяжелой артиллерией по Красногригоревской, Никопольской и Марганецкой общинам", - отметил Резниченко.
По его словам, ранены два человека. 66-летний мужчина в больнице, 67-летняя женщина лечится дома.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В общинах повреждены дома и линии электропередач. Последствия еще выясняются.
Отметим, ночью от вражеских обстрелов страдали Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Туда прилетели не менее 40 вражеских снарядов.