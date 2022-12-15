Глава полиции Польши ранен в результате взрыва подарка от главы силового ведомства Украины

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик госпитализирован с легкими ранениями после взрыва 14 декабря одного из подарков, полученных от руководителя силового ведомства Украины. Об этом сообщает польское Министерство внутренних дел и администрации.

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"Вчера в 7:50 в помещении, примыкающем к кабинету главкома полиции, произошел взрыв. Взорвался один из подарков, полученных комендантом в ходе рабочего визита в Украину 11-12 декабря, где он встретился с руководителями украинской полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", - заявили в ведомстве.

При этом подчеркивается, что предмет был именно подарком от одного из руководителей украинских служб. В результате взрыва комендант получил легкие ранения и со среды находится в больнице под наблюдением.

Кроме того, указано, что легкие ранения, не потребовавшие госпитализации, получил также гражданский сотрудник Главного управления полиции.

"Польская сторона запросила у украинской стороны соответствующие разъяснения. Делом с самого начала занимаются прокуратура и соответствующие служб", - добавляют в МВД Польши.

Другие подробности инцидента в сообщении не приводятся. При этом о заявленном декабрьском визите Шимчика в Украину ранее не было сообщений ни самой от польской полиции, ни от МВД и ее структур (полиции или ГСЧС) Украины. Последние также пока не комментировали ситуацию.

В свою очередь, как сообщает со ссылкой на свои источники Gazeta Wyborcza, в здании Главного управления полиции на улице Пулавской в Варшаве неожиданно выстрелил гранатомет, когда находившиеся в помещении сотрудники "игрались с ним".

Также указано, что Шимчик в результате взрыва потерял слух и был доставлен в Центральную клиническую больницу МВД, которая в первые часы после этого была закрыта для приема новых пациентов.