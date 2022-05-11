Из-за обстрелов в Запорожской области без света остались 23 тысяч абонентов, без газа - 71 тысяча

В Запорожской области из-за повреждения линий электроснабжения без электричества остались 23 тысячи абонентов в 71 населенном пункте, без газа 71 тысяча в 87 населенных пунктах. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

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"На сегодняшний день, 11 мая, из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения находится 23 039 абонентов в 71 населенном пункте Запорожской области", — сказано в сообщении.

За прошедшие сутки 10 мая "Запорожьеоблэнерго" возобновило энергоснабжение 1,3 тысячи семей в 6 населенных пунктах Запорожской области. В частности, были устранены последствия повреждения высоковольтной воздушной линии электропередачи 35кВ, что произошло накануне, и потребители сел Тарасовка, Надеждино, Волна (Приазовские электросети) и Мордвиновка (Мелитопольские электросети). Также восстановлено разрушенное несколько дней назад из-за обстрелов электросопротивления и налажено энергоснабжение жителей сел Новопрокоповка и Чистополья (Токмацкие электросети).

Сложной остается ситуация с энергообеспечением территорий, где сейчас ведутся активные боевые действия. В частности, в Ореховских сетях вчера из-за обстрелов гражданской инфраструктуры, которые осуществляли российские захватчики, добавилось повреждений. В результате было обесточено еще 1 363 дома.

Проведение аварийно-восстановительных работ затруднено (а иногда вообще невозможно) из-за военных действий и недопуска к местам повреждения электрооборудования со стороны военных.

На сегодняшний день по области без газоснабжения находится 71 038 абонентов в 87 населенных пунктах области. Остаются отключенными от газоснабжения 48 населенных пунктов Бердянского и Мелитопольского районов из-за повреждений магистрального газопровода на территории Донецкой области.

"За прошедшие сутки в результате обстрела в г. Гуляйполе поврежден распределительный газопровод среднего давления. Без газоснабжения осталось 2 тыс. абонентов. Кроме того, в Орехове был поврежден распределительный газопровод низкого давления", - сказано в сообщении.

Согласно ему, нарушенное в результате ведения боевых действий газоснабжение в населенных пунктах области планируется безотлагательно восстановить после получения доступа для проведения аварийно-восстановительных работ.

За прошедшие сутки информация о повреждении объектов водопроводно-канализационного хозяйства не поступала. По имеющейся информации на сегодняшний день отсутствует водоснабжение в городе Гуляйполе и прилегающих сельских населенных пунктах Пологовского района, пгт Степногорск и прилегающих сельских населенных пунктах Васильевского района. Кроме того, из-за проблем с обеспечением электроэнергией артезианских скважин без водоснабжения часть г. Пологи Пологовского района.

Также в результате боевых действий повреждены канализационные очистные сооружения, принимающие стоки г. Васильевка и пгт Степногорск Васильевского района.

По имеющейся информации на сегодняшний день по области полностью разрушено или частично повреждено 819 домовладений.

Напомним, наибольшая активность российских оккупантов 10 мая наблюдалась на Слобожанском и Донецком направлениях. В частности, враг сосредоточил усилия на том, чтобы не допустить дальнейшее продвижение украинских войск в направлении государственной границы в Харьковской области.