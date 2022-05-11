Через обстріл у Запорізькій області без світла залишилося 23 тисяч абонентів, без газу - 71 тисяча

У Запорізькій області через пошкодження ліній електропостачання без електрики залишилися 23 тисячі абонентів у 71 населеному пункті, без газу 71 тисяча у 87 населених пунктах. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

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"На сьогодні, 11 травня, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання перебуває 23 039 абонентів у 71 населеному пункті Запорізької області", - сказано в повідомленні.

Минулої доби 10 травня "Запоріжжяобленерго" відновило енергопостачання 1,3 тисячі сімей у 6 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, було усунуто наслідки пошкодження високовольтної повітряної лінії електропередачі 35кВ, що сталося напередодні, та споживачі сіл Тарасівка, Надєждіно, Волна (Приазовські електромережі) та Мордвинівка (Мелітопольські електромережі). Також відновлено зруйноване кілька днів тому через обстріл електроопору та налагоджено енергопостачання мешканців сіл Новопрокопівка та Чистопілля (Токмацькі електромережі).

Складною залишається ситуація з енергозабезпеченням територій, де зараз точаться активні бойові дії. Зокрема, в Оріхівських мережах учора через обстріл цивільної інфраструктури, які здійснювали російські загарбники, додалося пошкоджень. В результаті було знеструмлено ще 1363 будинки.

Проведення аварійно-відновлювальних робіт утруднено (а іноді взагалі неможливо) через військові дії та недопуск до місць пошкодження електрообладнання з боку військових.

На сьогоднішній день по області без газопостачання перебуває 71 038 абонентів у 87 населених пунктах області. Залишаються відключеними від газопостачання 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального газопроводу на території Донецької області.

"За минулу добу в результаті обстрілу в Гуляйполі пошкоджено розподільчий газопровід середнього тиску. Без газопостачання залишилося 2 тис. абонентів. Крім того, в Оріхові було пошкоджено розподільчий газопровід низького тиску", - сказано в повідомленні.

Відповідно до нього, порушене внаслідок ведення бойових дій газопостачання у населених пунктах області планується невідкладно відновити після отримання доступу для проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Минулої доби інформація про пошкодження об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства не надходила. За наявною інформацією на сьогоднішній день відсутнє водопостачання у місті Гуляйполі та прилеглих сільських населених пунктах Пологівського району, смт Степногірськ та прилеглих сільських населених пунктах Василівського району. Крім того, через проблеми із забезпеченням електроенергією артезіанських свердловин без водопостачання частина м. Пологи Пологівського району.

Також внаслідок бойових дій пошкоджено каналізаційні очисні споруди, що приймають стоки м. Василівка та смт Степногірськ Василівського району.

За наявною інформацією, на сьогоднішній день по області повністю зруйновано або частково пошкоджено 819 домоволодінь.

Нагадаємо, найбільша активність російських окупантів 10 травня спостерігалася на Слобожанському та Донецькому напрямках. Зокрема, ворог зосередив зусилля на тому, щоб не допустити подальшого просування українських військ у напрямку державного кордону на Харківщині.