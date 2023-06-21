Из-за падения обломков дронов в Хмельнитчине произошел пожар

В ночь на 21 июня российские террористы применили иранские "шахеды" для обстрела территории Украины, в том числе Хмельнитчины. Все удалось сбить украинской ПВО, но обломки упали на гараж и хозяйственное здание в одной из общин области.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой ОВА.

"Сегодня во время воздушной тревоги, враг пытался нанести удар по нашей области. 6 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Там добавили, что обломки сбитых вражеских дронов упали на гараж и хозяйственное здание в одной из общин области.

В Хмельницкой ОВА сообщили, что пострадавших и погибших нет.

Подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 21 июня атаковали Украину ударными дронами иранского производства Shahed-136/131 с северного направления. Силы и средства Воздушных сил сбили все шесть дронов-камикадзе в Хмельницкой области.