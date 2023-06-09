Из-за падения обломков ракеты на Житомирщине один человек погиб, повреждены 12 домов

Армия страны-агрессора РФ ночью 9 июня нанесла очередной ракетный удар по Украине. В Звягельской общине Житомирской области в результате падения обломков сбитой ракеты один человек погиб.

Об этом сообщает Звягельский городской совет.

"В результате очередной ракетной атаки врага, ночью 9 июня, произошло попадание в жилмассив частного сектора нашей общины", - говорится в сообщении.

Как отметил городской голова Николай Боровец, по предварительной информации шесть домов разрушены, десятки повреждены.

К сожалению, один человек погиб, также три человека получили ранения. Им оказывается вся необходимая помощь.

На месте работает руководство общины, экстренные службы.

Как сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко, ночью во время воздушной тревоги в Житомирской области силами ПВО сбита одна ракета.

По его словам, в результате падения обломков в городе Звягель разрушены 1 и повреждены 12 жилых домов.

Заметим, российские оккупанты в ночь на 9 июня с нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Большинство из них сбили силы ПВО.