Из-за вражеских обстрелов Запорожской области один человек погиб, еще трое получили ранения

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 90 ударов враг нанес по 16 населенным пунктам. В результате российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг нанес 90 ударов по 16 населенным пунктам области за сутки: 82 артиллерийских обстрела по Гуляйполю, Гуляйпольскому, Новоандреевке, Новоданиловке, Белогорью, Щербакам, 7 ударов с РСЗО по Железнодорожному, Степногорску, Малиновке, Полтаве и авиаудар по Малой Токмачке", - отметил Малашко.

По его словам, зафиксировано разрушение 31 гражданского объекта.

Малашко сообщил, что из-за российских обстрелов 68-летняя жительница Гуляйполя погибла от полученных травм.

В Степногорске во время вражеских атак ранения получили трое - мужчины 44, 51 и 70 лет. Их оперативно доставили в медицинское учреждение и оказывают необходимую помощь.

Накануне оккупанты хаотически обстреляли 16 приближенных к линии фронта городов и сел Запорожской области, нанеся 88 ударов.