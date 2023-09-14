На Днепропетровщине обломки сбитого беспилотника упали на дом

Ночью 14 сентября три дрона сбили Воздушные Силы над Днепропетровской областью. В течение ночи враг 4 раза атаковал Никопольский район. Трижды оккупанты били из "Градов" и артиллерии по Марганецкой общине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью защитники неба сбили над областью три беспилотника. Обломки одного из них упали в Первомайской общине Никопольщины", - отметил Лысак.

По его словам, частично разрушен частный дом. Еще 6 – повреждены. Изуродованы и 8 хозяйственных построек, 3 авто. Из-за атаки произошел пожар и загорелась сухая трава.

Также ночью враг 4 раза атаковал Никопольский район.

"Бил из тяжелой артиллерии и "Града". Досталось Марганецкой общине. Чрезвычайники обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак", - добавил Лысак.

Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.

Накануне враг ударил артиллерией по Никополю, а ночью атаковал Марганец. Поврежден магазин, 7 частных домов, хозяйственные постройки. Изуродованы 3 газопровода и столько же линий электропередач.